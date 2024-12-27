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حوادث

حبس طالب طعن زميله بمطواة داخل جامعة حلوان

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس طالب، طعن زميله بمطواة داخل جامعة حلوان، بسبب خلافات بينهما، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كان المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تلقى إشارة من المستشفى العام، باستقبال الطالب عمر ناصر، مصابًا بطعنة نافذة، جراء ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة، بين المجني عليه وآخر داخل جامعة حلوان، بسبب خلافات بينهما، أقدم على إثرها المتهم  على طعن زميله بسلاح أبيض مطواة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان قسم شرطة حلوان مباحث قسم شرطة حلوان نيابة حلوان

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