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حوادث

إخلاء سبيل حمو بيكا وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية أخرى ضده

حمو بيكا، فيتو
حمو بيكا، فيتو

أخلت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض، سبيل مطرب المهرجانات حمو بيكا، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية أخرى صادرة ضده.

وتمكن رجال المباحث من القبض على حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضر بالواقعة.

وقامت دورية أمنية بالقبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

ضبط مؤدي المهرجانات حمو بيكا

وكان مصدر مطلع  كشف أنه تم ضبط حمو بيكا بدائرة قسم شرطة قصر النيل، هاربًا من ٣ أحكام  قضايا تراخيص بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر ترحيل المتهم لقسم شرطة الدخيلة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده والتحقيق معه من قبل النيابة العامة.

وأوضح المصدر أنه تم اكتشاف هذه الأحكام على المطرب عقب ضبطه من قبل رجال المرور مستقلًّا سيارة بوسط البلد عليها لوحة “تجارية” بأحد شوارع منطقة الزمالك، وباستيقافها تبيّن أن بداخلها مؤدي المهرجانات، وبسؤاله عن السيارة قال إنها جديدة.

وأضافت التحريات أنه بالكشف عن اسمه تبيّن هروبه من ثلاثة أحكام.

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نيابة قصر النيل حمو بيكا مؤدي مهرجانات حمو بيكا قسم شرطة قصر النيل

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