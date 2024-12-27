صفقة آثار السبب، الأمن يحل لغز اختطاف سمسار على صحراوي المنيا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في حل لغز اختطاف سمسار على صحراوي المنيا وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المختطف.

تلقى قسم شرطة المنيا الجديدة بمديرية أمن المنيا بلاغا من سائق مقيم بدائرة المركز؛ بقيام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي باعتراض طريقه واستيقافه والتعدي عليه بالضرب بالأيدي والاستيلاء على السيارة واختطاف شخص مرافق له "لا يعلم بياناته".

كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالمنيا





وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") وتحرير الشخص المحتجز (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا) بمحجر ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة سمالوط.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لسابقة قيام المجني عليه بالتحصل من أحدهم على مبلغ مالي بزعم التنقيب غير المشروع عن الآثار، ورفضه رد المبلغ فقاموا باختطافه وإكراهه على توقيع (20 إيصال أمانة) بمساعدة باقي المتهمين لإجباره على رد المبلغ.

صفقة آثار السبب.. الأمن يحل لغز اختطاف سمسار على صحراوى المنيا

وتم بإرشادهم ضبط (20 إيصال أمانة "بتوقيع المجنى عليه" - السيارة الملاكى "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"- السيارة الملاكي المستولى عليها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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