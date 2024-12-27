الداخلية تواصل فعاليات "بداية شتاء دافئ" وتوزع مساعدات على المواطنين (صور)

واصلت وزارة الداخلية توجيه قوافل إنسانية لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.



ويأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين ؛ واستمرارا لجهود وزارة الداخلية، وفعاليات مبادرة "كلنا واحد" تحت عنوان "بداية شتاء دافئ" بالتزامن مع حلول فصل الشتاء.

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