غلق كوبري تقاطع محور محمد علي فهمي مع محور عمر سليمان لمدة 30 يوما

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة ، غلق كوبري تقاطع محور محمد علي فهمي مع محور عمر سليمان، لتنفيذ مشروع استكمال أعمال الاختبارات الهيدروستاتيكية ورفع الضغوط لخط المياه بمحور محمد علي فهمي بالقاهرة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال الإختبارات الهيدروستاتيكية ورفع الضغوط لخط المياه المار بمحور محمد علي فهمي والخاص بمحطة مياه أبوعقيل، مما يستلزم الغلق الكلي لمسطح كوبري تقاطع محور محمد علي فهمي مع محور عمر سليمان في الاتجاه القادم من مناطق الواحة اتجاه المقطم بالقاهرة، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا ونهارًا اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 /12 /2024 ولمدة (30 يوما).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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