ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 50 بندقية خرطوش في البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وبحوزتهم 50 بندقية خرطوش بالبحيرة.

ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 50 بندقية خرطوش فى البحيرة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام تشكيل عصابى يضم (4 عناصر إجرامية – مقيمين بنطاق محافظتى "مطروح، البحيرة") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ضبط 50 بندقية خرطوش فى البحيرة

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (50 بندقية خرطوش)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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