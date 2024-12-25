الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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حوادث

القبض على سيدة دهست ربة منزل أثناء عبورها الطريق في التجمع

سيدة تدهس أخرى بسيارتها
سيدة تدهس أخرى بسيارتها في التجمع، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة أصابت ربة منزل بسيارتها أثناء عبورها الطريق بأحد شوارع منطقة التجمع الأول.

وتم نقل المصابة إلى المستشفى من خلال قوات مباحث قسم شرطة التجمع الأول، وتم سحب السيارة والتحفظ عليها.

ويواصل  رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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في ذات السياق لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حريق اندلع في  سيارة ملاكي  أعلى  الطريق الدائري الأوسطي، وتم نقل جثامينهم إلى أقرب مستشفى، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من النجدة بخصوص الحريق، وانتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وعند الوصول، تبين أن السيارة قد تعرضت للاحتراق بشكل كامل، حيث تفحمت مقدمتها نتيجة اشتعال النيران فيها.

وما زالت أجهزة البحث والمعمل الجنائي تواصل فحص السيارة لمعرفة سبب الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية القاهرة شرطة التجمع الأول

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