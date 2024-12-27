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حوادث

ضبط 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 160 مليون جنيه في الجيزة والقاهرة

غسل أموال
غسل أموال

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

 

غسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات بشراء عقارات وسيارات

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين  بمحافظتى"القاهرة، الجيزة")؛  لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

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وكشفت التحريات ارتكاب غسل الأموال، عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
 وقدرت تلك الممتلكات بـ (160 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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