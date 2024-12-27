الأمن يكشف حقيقة فيديو العثور على طفلتين مختطفتين في المرج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن استغاثة من أحد الأشخاص بعثوره على طفلتين مختطفتين بمنطقة المرج بالقاهرة.



حقيقة فيديو العثور على طفلتين مختطفتين في المرج

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع الفيديو، وبالفحص، تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام والد المعنيتين بتركهما بجوار أحد المحال بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بالقرب من منزلهما لحين حضور والدتهما "منفصلة عنه" وعقب حضورها استلمت الطفلتين.

كما أمكن التوصل للقائم على تصوير ونشر المقطع ( مقيم بدائرة القسم ) وأفاد بأنه ترك الطفلتين بمكان تواجدهما ثم صورهما مدعيا اختطافهما للتوصل لأهليتهما خشية تعرضهما لمكروه، إلا أنه عقب نشر مقطع فيديو حضرت والدتهما بعد فترة وجيزة واصطحبتهما إلى منزلها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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