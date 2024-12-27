الجمعة 27 ديسمبر 2024
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حوادث

الأمن يكشف حقيقة اختطاف الأطفال من أمام مدرسة بالشرقية للاتجار بأعضائهم البشرية

الأمن يكشف حقيقة
الأمن يكشف حقيقة اختطاف الأطفال من مدرسة بالشرقية والإتجار ب

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو يتضمن ادعاء اختطاف أطفال من أمام إحدى المدارس بالشرقية للاتجار بأعضائهم البشرية.

الأمن يكشف حقيقة اختطاف الأطفال من مدرسة بالشرقية والإتجار بأعضائهم البشرية 
الأمن يكشف حقيقة اختطاف الأطفال من مدرسة بالشرقية والاتجار بأعضائهم البشرية 

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية ، تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء أحد الأشخاص وجود حالات اختطاف أطفال بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر بالشرقية للاتجار بأعضائهم. 

اختطاف الأطفال من مدرسة بالشرقية والاتجار بأعضائهم البشرية 

وبالفحص، تبين عدم صحة الواقعة ولم يُستدل على بلاغات فى ذات الشأن، وتم تحديد وضبط القائم على النشر (حارس أمن بإحدى الشركات – مقيم بالشرقية) وبمواجهته اعترف باختلاق الواقعة لرغبته في الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية، كما أقر بتصويره للمقطع بمساعدة  زميل له بذات الشركة (تم ضبطه) وبمواجهته أيد ما سبق.
 

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 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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