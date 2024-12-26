أخبار الحوادث اليوم: قبول 2950 طالبا في كلية الشرطة.. ترحيل مؤدي مهرجانات شهير للإسكندرية لتنفيذ 3 أحكام قضائية.. غلق كلي لمحور أحمد الزمر بمدينة نصر

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بترویج المواد المخدرة بالقاھرة.



تابعت أجھزة وزارة الداخلیة، تداول منشور مدعوم بمقاطع فیدیو عبر مواقع التواصل الاجتماعى یتضمن قیام مجموعة من الأشخاص بترویج المواد المخدرة والأسلحة البیضاء بمنطقة الحي السابع بدائرة قسم شرطة مدینة نصر أول.

كشف مصدر مطلع أنه تم ضبط مؤدي مهرجانات شهير بدائرة قسم شرطة الزمالك، هارب من ٣ أحكام قضايا تراخيص بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأشار المصدر أنه من المقرر ترحيل المتهم لقسم شرطة الداخلية لتنفيذ الأحكام القضايا بمديرية أمن الإسكندرية والتحقيق معه من قبل النيابة العامة هناك.

أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء هاني أبو المكارم، قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025 بإجمالي 2950 طالبا وطالبة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية خلال المؤتمر أن 49 ألفا و846 طالبا تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025.

أعلن اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة لعام الدراسى 2025، وضمت تقديم 49 ألفا و846 طالبا تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025



وخلال وقائع المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة الجديد يعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم عن عدد المقبولين ومعايير اختيارهم.

تشهد أكاديمية الشرطة اليوم الخميس عقد مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة كلية الشرطة لعام الدراسى 2025.

ويكشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد في القاهرة الجديدة، عن الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، ومن أبرزها المعايير الموضوعة في اللوائح الداخلية والمنظمة للقبول، بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات المقررة وتحقيق المستهدف من المتقدمين في اختيار أفضل العناصر..

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، إجراء عملية غلق كلى لمحور أحمد الزمر بمدينة نصر لتنفيذ أعمال رفع وتركيب كوبري المشاه.

تتولى الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال رفع وتركيب كوبرى المشاة الخاص بالمحطة رقم (5) بمحور أحمد الزمر ؛ مما يستلزم الغلق الكلى لمحور أحمد الزمر بمدينة نصر عند تقاطعه مع شارع محمد زكى بركات حتى شارع حسن مدكور فى الاتجاه القادم من منزل كوبرى جامع السلام إتجاه شارع عبدالله العربى.

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه.



وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة تتلخص في أنه في يوم 10 سبتمبر 2024، وحال قيام رجال الجمارك بميناء القاهرة الجوي بإنهاء الإجراءات الجمركية للمتهم سعد الصغير القادم من الدوحة على رحلة الخطوط الجوية القطرية بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم ۲ بميناء القاهرة الجوي، والذي شرع في المرور من خلال الخط الأخضر وكان بحوزته حقيبة متوسطة الحجم وأخرى في يده استوقف بمعرفة الجهة المختصة المذكورة، وسئل عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب نفيًا وبفحص جواز سفر المتهم تبين تعدد سفرياته الخارجية وقصر مدتها مما آثار شبهة رجال الجمارك ودعاهم إلى الاعتقاد بأنه يحاول تهريب بضائع غير مشروعة فتم تمرير حقيبتي المتهم على جهاز الفحص بالأشعة إكس راى فتبين وجود أجسام ذات كثافات عضوية وهياكل سجائر الكترونية بداخل حقيبتي المتهم فتم تكليف مأموري الجمرك بالميناء المذكور بتفتيش الحقيبتين المشار إليهما سلفًا.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة وأسلحة نارية فيما لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بأسيوط وإصابة ضابط شرطة.

استهدف قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة " بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.

قضت محكمة جنح النزهة بحبس 5 فتيات متهمين بممارسة للأعمال المنافية للآداب، متخذين من نادى صحى ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب 3 سنوات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام 5 فتيات بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة النزهة تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مضيفة الطيران التونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات،بتهمة إنهاء حياة ابنتها بالقاهرة الجديدة بالسجن المشدد 15 سنة.

الأقوال كاملة لمضيفة الطيران

واستمعت هيئة المحكمة في وقت سابق لأقوال مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها لتروي ما حدث لها، قائلة: “إنها تزوجت منذ 3 سنوات، بعد مكوثها فترة خارج البلاد صحبة زوجها، وهناك تعلمت علوم الطاقة على يد فتاة خبيرة في علم الروحانيات، وأخبرتها بانتمائها إلى مجموعة ماسونية، وطلبت منها الانضمام لهم، وبعد نزولها إلى مصر تقابلا مع مجموعة من المهتمين بعلاج الطاقة والروحانيات وفي أول مرة شاهدها شخص إيطالي وأمسك بيدها بطريقة كالقلم وبدأ بعمل حركات كأنه يضع نقاط وأخبرها أنه المهدي المنتظر، ولمس رأسها وعمل لها جلسة علاج روحاني”.

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