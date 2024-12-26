نتيجة كلية الشرطة، استخدام التقنيات الحديثة في إجراء الاختبارات واختيار المقبولين

تشهد أكاديمية الشرطة اليوم الخميس، عقد مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة كلية الشرطة لعام 2025.



وكشف مصدر مطلع في تصريح خاص عن الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات، ورصد نتائجها؛ لترتيب الطلاب وفقا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات.



وأشار المصدر إلى أن أكاديمية الشرطة استخدمت التقنيات الحديثة لاستهداف المقبولين بصورة آلية، دون تدخل لأى عنصر بشري في اختيار المقبولين بكلية الشرطة لعام الدراسى 2025.

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