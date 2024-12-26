الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ترحيل مؤدي مهرجانات شهير للإسكندرية لتنفيذ 3 أحكام قضائية

تفاصيل ضبط مطرب مهرجانات
تفاصيل ضبط مطرب مهرجانات شهير في الزمالك،فيتو

كشف مصدر مطلع  أنه تم ضبط مؤدي مهرجانات شهير بدائرة قسم شرطة الزمالك، هارب من ٣ أحكام  قضايا  تراخيص بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأشار المصدر أنه من المقرر ترحيل المتهم لقسم شرطة الداخلية لتنفيذ الأحكام القضايا بمديرية أمن الإسكندرية والتحقيق معه من قبل النيابة العامة هناك.

وأوضح المصدر أنه تم اكتشاف هذه الأحكام على المطرب عقب ضبطه من قبل رجال المرور  مستقلا سيارة  بوسط البلد عليها لوحة “تجارية” بأحد شوارع منطقة الزمالك، وباستيقافها تبيّن أن بداخلها مؤدي المهرجانات، وبسؤاله عن السيارة قال إنها جديدة.

وأضافت التحريات أنه بالكشف عن اسمه تبيّن هروبه من ثلاثة أحكام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط مطرب مهرجانات شهير قسم شرطة الزمالك تراخيص بمنطقة الدخيلة

مواد متعلقة

زوج في دعوى طلاق: ورطتني في مزاد للأنتيكات القديمة ووعدتني ببيعها على الإنترنت ولم تفعل

جهود أمنية للبحث عن جثمان شخصين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار بالجيزة

ضبط 34 دراجة نارية مخالفة وسيارات متروكة بالشارع في حملة مكبرة بالجيزة والقاهرة

جهود مكثفة لتحديد وضبط سائق تاكسي دهس طالبة في المعادي

القبض على سيدة دهست ربة منزل أثناء عبورها الطريق في التجمع

إغلاق مركز مساج شهير لإدارته بدون ترخيص في القاهرة

السيطرة على حريق شب في عقار بعين شمس

ads

الأكثر قراءة

بدء مؤتمر إعلان نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2025

مساعد وزير الداخلية: قبول 2950 طالبا في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025

80 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب قبل قرار المركزي، وصل لهذا السعر بالصاغة

مصير حفلات حمو بيكا في رأس السنة بعد القبض عليه بتهمة حيازة سلاح أبيض

مساعد وزير الداخلية يكشف معايير وضوابط اختيار المقبولين في كلية الشرطة 2025

عطل يضرب خدمات إنستا باي

هاتف شيخ الأزهر يثير ضجة بين المصريين، والنشطاء يكشفون سر محمول الإمام الطيب (فيديو)

تعددت سفرياته لأوقات قصيرة، حيثيات حكم السجن المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير

منوعات

المزيد

بعد معركتها مع السرطان.. كيت ميدلتون تتألق بعودتها إلى الأضواء

هاري يستذكر هديته للملكة الراحلة إليزابيث، ما القصة؟

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

طريقة مبتكرة لتقييم مستوى العدوانية لدى المراهقين من حركات العين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 26-12-2024

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح أمام ثعالب ليستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الشفاء من الأمراض في ليلة الجمعة ويومها

جامعة الأزهر تحتفل بتخرج الدفعة الـ 52 لكلية طب البنات (صور)

«أفمن يخلق كمن لا يخلق»، محمد سيد طنطاوي يتناول توبيخ الله للكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية