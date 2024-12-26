ترحيل مؤدي مهرجانات شهير للإسكندرية لتنفيذ 3 أحكام قضائية

كشف مصدر مطلع أنه تم ضبط مؤدي مهرجانات شهير بدائرة قسم شرطة الزمالك، هارب من ٣ أحكام قضايا تراخيص بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأشار المصدر أنه من المقرر ترحيل المتهم لقسم شرطة الداخلية لتنفيذ الأحكام القضايا بمديرية أمن الإسكندرية والتحقيق معه من قبل النيابة العامة هناك.

وأوضح المصدر أنه تم اكتشاف هذه الأحكام على المطرب عقب ضبطه من قبل رجال المرور مستقلا سيارة بوسط البلد عليها لوحة “تجارية” بأحد شوارع منطقة الزمالك، وباستيقافها تبيّن أن بداخلها مؤدي المهرجانات، وبسؤاله عن السيارة قال إنها جديدة.

وأضافت التحريات أنه بالكشف عن اسمه تبيّن هروبه من ثلاثة أحكام.

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