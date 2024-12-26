مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط طن مخدرات في أسيوط

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة وأسلحة نارية فيما لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بأسيوط وإصابة ضابط شرطة.

استهدف قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة " بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.



تمكنت من ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط) عقب مبادرتهم إطلاق النيران تجاه القوات وإصابة ضابط شرطة .. وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت ( قرابة طن من المواد المخدرة "حشيش – بانجو – آيس" - عدد 270 ألف قرص مخدر لعقارات "الكبتاجون - التامول – الترامادول") بالإضافة إلى 79 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف - 43 بندقية آلية وخرطوش - 34 فرد خرطوش" – طبنجة - عدد كبير من الطلقات).

قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 150 مليون جنيه تقريبًا.

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