الأمن يكشف حقيقة وجود نادي صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية ، حقيقة وجود نادى صحى لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر.

نادى صحى لممارسة الأعمال المنافية للآداب

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن شكوى لأحد المواطنين تضرر خلالها من وجود نادي صحي كائن بالعقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة بدعوى إدارته للأعمال المنافية للآداب، وصدور قرار من الحي بغلقه.



وبالفحص تبين أن النادي الصحي، سبق غلقه لعدم استخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وبسؤال القائمة على إدارة المركز (لها معلومات جنائية) أفادت بأنها تقوم حاليًّا بإستيفاء كافة إجراءات استخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وأن النادي الصحي مغلق لحين الانتهاء من تلك التراخيص.

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