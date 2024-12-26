جهود أمنية للبحث عن جثمان شخصين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار بالجيزة

تواصل فريق الإنقاذ البري بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قوات من البحث الجنائي البحث عن جثماني شابين لقيا مصرعهما خلال التنقيب عن الآثار بكرداسة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بانهيار حفرة على شخصين بمنطقة أبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام 3 أشخاص بالتنقيب خلسة عن الآثار وخلال ذلك انهارت عليهم الحفرة.

ونجحت القوات في انتشال جثة أحدهما بينما يستمر البحث عن الجثمان الآخرين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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