غلق كلي لمحور أحمد الزمر بمدينة نصر لهذا السبب

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، إجراء عملية غلق كلى لمحور أحمد الزمر بمدينة نصر لتنفيذ أعمال رفع وتركيب كوبري المشاه.

تتولى الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال رفع وتركيب كوبرى المشاة الخاص بالمحطة رقم (5) بمحور أحمد الزمر ؛ مما يستلزم الغلق الكلى لمحور أحمد الزمر بمدينة نصر عند تقاطعه مع شارع محمد زكى بركات حتى شارع حسن مدكور فى الاتجاه القادم من منزل كوبرى جامع السلام إتجاه شارع عبدالله العربى.

تنفيذ أعمال رفع وتركيب كوبرى المشاه

وقال مصدر أمني: يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا فقط إبتداءً من الساعة 12,05 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 27/12/2024 ولمدة (3 ليالى) وذلك بالنسبة للقادم من الاتجاه القادم من منزل كوبري جامع السلام: يسلك يمينًا شارع محمد زكى بركات يسارًا شارع جمال زين والإستكمال مع حركة سير السيارات شارع حسن مدكور اتجاه محور أحمد الزمر مرة أخرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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