مساعد وزير الداخلية يكشف معايير وضوابط اختيار المقبولين في كلية الشرطة 2025

تشهد أكاديمية الشرطة اليوم الخميس عقد مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة كلية الشرطة لعام الدراسى 2025.

معايير اختيار المقبولين في كلية الشرطة

ويكشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد في القاهرة الجديدة، عن الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، ومن أبرزها المعايير الموضوعة في اللوائح الداخلية والمنظمة للقبول، بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات المقررة وتحقيق المستهدف من المتقدمين في اختيار أفضل العناصر..

إجراءات إعلان المقبولين في كلية الشرطة

كما يكشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة؛ عن إجراءات إعلان المقبولين في كلية الشرطة بالطرق المعروفة من خلال القنوات الشرعية لوزارة الداخلية من بينها الطريقة الأولى؛ بأن يتم إرسال رسالة نصية.

أما الطريقة الثانية؛ فتكون من خلال اتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة.

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