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حوادث

الحبس 3 سنوات لـ5 فتيات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالنزهة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنح النزهة بحبس 5  فتيات متهمين بممارسة للأعمال المنافية للآداب، متخذين من نادى صحى ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب 3 سنوات. 

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام 5  فتيات بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة  قسم شرطة النزهة تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبطهم وبحوزتهم 8 هواتف محمول "بفحصها فنيًّا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي" ومبلغ مالى وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما جاء بالتحريات والضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنح النزهة الإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة النزهة

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