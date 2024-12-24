السجن 5 سنوات لعامل تسبب في عاهة مستديمة لشخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن 5 سنوات لعامل أصاب شخصا بعاهة مستديمة وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

الحكم علي متهم بإصابته شخص بعاهة مستديمة بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

أحالت النيابة العامة «محمد فؤاد.م.ا.ش» - ٣٠ سنة - عامل - مقيم المنشية الجديدة أول شبرا القليوبية في القضية رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أول شبرا والمقيدة برقم ١٤٧٧ لسنة ۲۰۲٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٨/ ١ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة أول شبرا محافظة القليوبية ضرب المجني عليه مصطفى عبد المعطي فتحي عبد المعطي، عمدًا إثر خلف استعر بينهما فما أن ظفر به حتى باغته بسلاح ابيض "أت وصفه فأحدث إصاباته بساعده ويده اليسرى والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل بروئها على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة في اتهام شخص بحيازة سلاح بالقليوبية

استطرد أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة أن المتهم أحرز سلاح أبيض "خنجر" دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أكدت تحريات النقيب أحمد خليل عبد الوهاب احمد معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا إلى صحة الواقعة من قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "خنجر" محدثًا اصابته التي نشأت لديها من جرائها عاهة مستديمة.

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