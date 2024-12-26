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حوادث

تعددت سفرياته لأوقات قصيرة، حيثيات حكم السجن المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير

سعد الصغير، فيتو
سعد الصغير، فيتو

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة المطرب الشعبي  سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة تتلخص في أنه في يوم 10 سبتمبر 2024، وحال قيام رجال الجمارك بميناء القاهرة الجوي بإنهاء الإجراءات الجمركية للمتهم سعد الصغير القادم من الدوحة على رحلة الخطوط الجوية القطرية بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم ۲ بميناء القاهرة الجوي، والذي شرع في المرور من خلال الخط الأخضر وكان بحوزته حقيبة متوسطة الحجم وأخرى في يده استوقف بمعرفة الجهة المختصة المذكورة، وسئل عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب نفيًا وبفحص جواز سفر المتهم تبين تعدد سفرياته الخارجية وقصر مدتها مما آثار شبهة رجال الجمارك ودعاهم إلى الاعتقاد بأنه يحاول تهريب بضائع غير مشروعة فتم تمرير حقيبتي المتهم على جهاز الفحص بالأشعة إكس راى فتبين وجود أجسام ذات كثافات عضوية وهياكل سجائر الكترونية بداخل حقيبتي المتهم فتم تكليف مأموري الجمرك بالميناء المذكور بتفتيش الحقيبتين المشار إليهما سلفًا.

 

 وأضافت الحيثيات أنه عثر بداخل حقيبة السفر متوسطة الحجم على 8  سجائر إلكترونية 4  منها مخبئين داخل كيس أسود اللون مخفي بين طيات ملابس وأربعة آخرين تم وضعهم بداخل جيب جاكيت، بينما عثر على سيجارة إلكترونية بداخل حقيبة اليد وكانت جميعها تحتوي على سائل لجوهر مخدر ثبت من تقرير المعامل الكيماوية أنه يحتوي على المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر، فتم إبلاغ الواقعة لضابط بإدارة تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوي فحرر مذكرة بها وبإجراء تحريات سرية دلت على صحة حدوث الواقعة آنفة البيان وأن قصد المتهم أن حيازة وإحراز الجوهر المخدر المضبوط التعاطي وهو ما أكده تحليل عينة بول المتهم حيث ثبت  أنها تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول وأحد نواتج أيض الترامادول المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن السجائر الإلكترونية الـ 9 بها جميعًا سائل زيتي اللون وزنت قائمًا بما تحوي ٢٢٤,٨٦ جرام وثبت أن السائل بالسجائر يحتوي على المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وثبت من تقرير تحليل عينة بول المتهم سعد الصغير أنها تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول المدرجين بالجدول الأول بقانون المخدرات.

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محكمة جنايات شمال القاهرة المطرب الشعبي سعد الصغير سعد الصغير

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