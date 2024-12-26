عقب تداول فيديو ترويج المخدرات، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كمية من الإستروكس بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بترویج المواد المخدرة بالقاھرة.

تابعت أجھزة وزارة الداخلیة، تداول منشور مدعوم بمقاطع فیدیو عبر مواقع التواصل الاجتماعى یتضمن قیام مجموعة من الأشخاص بترویج المواد المخدرة والأسلحة البیضاء بمنطقة الحي السابع بدائرة قسم شرطة مدینة نصر أول.

وبالفحص وإجراء التحریات أمكن تحدید وضبط (3 عاطلین" لاثنین منھم معلومات جنائیة")؛ حال تواجدھم بأحد شوارع الحى السابع بمدینة نصر، وبحوزتھم كمیة من مخدر الإستروكس وبمواجھتھم اعترفوا بحیازتھم للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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