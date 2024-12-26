أخبار الرياضة اليوم: الجزيري يهدد الزمالك بشكوى في الفيفا.. الأهلي يتوصل إلى اتفاق مع بغداد بونجاح.. آخر تطورات إصابة محمد حمدي.. موعد مباراة بيراميدز والترجي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في فيتو لعل أبرزها:

أعلن نادي كاظمة الكويتي، ضم المهاجم البنيني سامسون أكينيولا، بعد ما فسخ عقده مع الزمالك بالتراضي.



ونشرت صفحة نادي كاظمة الكويتي صورا من توقيع عقود انضمام سامسون أكينيولا عبر X معلقة: "محترفنا الجديد المهاجم البنيني سامسون أاكينيولا أهلا بك، سامسون يوقع عقده مع كاظمة في معسكر الدوحة بحضور أمين الصندوق ورئيس جهاز الكرة عمر الملا".

الدوري الإنجليزي، تعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم برناندو سيلفا أولا للسيتي في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل الضيوف عن طريق نداي في الدقيقة 35.

أقيمت اليوم الخميس 12 مباراة ضمن مباريات الدور التمهيدي الأخير “ دور الـ 64 ” من مسابقة كأس مصر.

وحقق الترسانة الفوز على العبور، بثلاثية مقابل هدف، وبالنتيجة نفسها فاز القناة على المرج

هدد التونسي سيف الدين الجزيري، مسئولي الزمالك بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وعلمت فيتو أن الجزيري قدم إنذارا لنادي الزمالك اليوم، بسبب عدم تلقيه مستحقاته المتأخرة خلال الأشهر الماضية.

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة بيراميدز والترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحل الترجي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء يوم الأحد ٥ يناير المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات في المجموعة الرابعة في دوري ابطال افريقيا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف الإدارة من انذار التونسي سيف الدين الجزيري.



وهدد التونسي سيف الدين الجزيري، مسئولي الزمالك بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.



وقال مصدر في الزمالك أن جميع اللاعبين لديهم مستحقات متأخرة وليس سيف الدين الجزيري فقط.

فاز غزل المحلة، على نظيره سموحة بنتيجة 4 ـ 2 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، على “إستاد الإسكندرية ” في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل حسام حسن الهدف الأول لفريق سموحة في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، ثم تعادل عبد الرحيم عموري لغزل المحلة في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد علي بن حمود الهدف الثاني والرابع لغزل المحلة من ركلتي جزاء في الدقيقة 53 و88، بينما سجل الهدف الثالث لزعيم الفلاحين محمد حمدي زكي في الدقيقة 56، وسجل هدف سموحة الثاني اللاعب محمود صابر في الدقيقة 75.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات صفقة انتقال الجزائري بغداد بونجاح إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال المصدر: "إن الأهلي توصل إلى اتفاق مع بغداد بونجاح؛ للانضمام إلى القلعة الحمراء وذلك بعد إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب".

حرص المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة على الاجتماع مع الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب واللاعبين لتهنئتهم على الفوز أمام سموحة برباعية في بطولة الدوري المصري الممتاز.



كما حرص الكابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق غزل المحلة على تهنئة اللاعبين لما قدموه من أداء قتالي أمام سموحة وحصد الثلاث نقاط.

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر التطورات الخاصة بحالة محمد حمدي الظهير الأيسر للأبيض.



وقال الدكتور محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: إن اللاعب غادر المستشفى اليوم الخميس بعد الاطمئنان على حالته واستقرار حالة التنفس.

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