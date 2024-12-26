خرج من المستشفى، طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة محمد حمدي

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر التطورات الخاصة بحالة محمد حمدي الظهير الأيسر للأبيض.

وقال الدكتور محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: إن اللاعب غادر المستشفى اليوم الخميس بعد الاطمئنان على حالته واستقرار حالة التنفس.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق أن محمد حمدي خضع للمتابعة بالأشعة طوال الفترة التي قضاها داخل المستشفى، كما خضع اليوم لأشعة قبل المغادرة وأثبتت استقرار حالة اللاعب.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أنه تم وضع برنامج للاعب؛ من أجل تحسين وظائف التنفس سيقوم بتنفيذه خلال الفترة الحالية.

وشدد على أن اللاعب سيكون في مرحلة الراحة التامة داخل المنزل لمدة أسبوع، بعدها سيخضع لأشعة وفحوصات جديدة للاطمئنان على حالته.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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