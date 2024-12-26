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رياضة

نتائج الدور التمهيدي الأخير في كأس مصر

كأس مصر
كأس مصر

أقيمت اليوم الخميس 12 مباراة ضمن مباريات الدور التمهيدي الأخير “ دور الـ 64 ” من مسابقة كأس مصر

نتائج كأس مصر 

وحقق الترسانة الفوز على العبور، بثلاثية مقابل هدف، وبالنتيجة نفسها فاز القناة على المرج

وفاز طنطا على راية، بثلاثية مقابل هدفين، وبالنتيجة نفسها فاز تيم إف سي على الداخلية.

كما فاز وادي دجلة على السكة الحديد، بهدف دون مقابل، وبالنتيجة نفسها فاز بترول أسيوط على جولدن جيت، ولافيينا على النصر للتعدين.

وحقق المنصورة الفوز على دلفي، بهدفين مقابل هدف، وبالنتيجة نفسها فاز ديروط على الواسطى

وفاز منتخب السويس على رع، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

كما فاز الأوليمبي على بروكسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وتأهل المقاولون العرب بعد الفوز على الإنتاج الحربي، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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نتائج كاس مصر كأس مصر المقاولون العرب الترسانة وادي دجلة

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