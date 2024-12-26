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رياضة

رد فعل إدارة الزمالك بعد إنذار سيف الجزيري للنادي بسداد مستحقاته المتأخرة

الجزيري
الجزيري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف الإدارة من انذار التونسي سيف الدين الجزيري.

وهدد التونسي سيف الدين الجزيري، مسئولي الزمالك بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

سيف الدين الجزيري يقدم انذارا للزمالك 

وعلمت فيتو أن الجزيري قدم إنذارا لنادي الزمالك اليوم، بسبب عدم تلقيه مستحقاته المتأخرة خلال الأشهر الماضية.

وتضمن الانذار الذي قدمه اللاعب عن طريق المحامي الخاص به، أنه حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال أسبوعين سيتقدم بشكوى ضد النادي في فيفا.

موقف إدارة الزمالك من إنذار سيف الجزيري

وقال مصدر في الزمالك أن جميع اللاعبين لديهم مستحقات متأخرة وليس سيف الدين الجزيري فقط.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة ستعقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة لحل هذه الأزمة.

وأتم المصدر: هناك أيضا اتجاه لفسخ عقد اللاعب بالتراضي نظرا للمستوى الذي يقدمه في الفترة الأخيرة.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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