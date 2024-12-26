وليد خليل يهنئ لاعبي غزل المحلة والجهاز الفني بعد الفوز على سموحة (فيديو)

حرص المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة على الاجتماع مع الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب واللاعبين لتهنئتهم على الفوز أمام سموحة برباعية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

كما حرص الكابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق غزل المحلة على تهنئة اللاعبين لما قدموه من أداء قتالي أمام سموحة وحصد الثلاث نقاط.

فاز غزل المحلة، على نظيره سموحة بنتيجة 4 ـ 2 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، على “إستاد الإسكندرية ” في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل حسام حسن الهدف الأول لفريق سموحة في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، ثم تعادل عبد الرحيم عموري لغزل المحلة في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني سجل محمد علي بن حمود الهدف الثاني والرابع لغزل المحلة من ركلتي جزاء في الدقيقة 53 و88، بينما سجل الهدف الثالث لزعيم الفلاحين محمد حمدي زكي في الدقيقة 56.

وسجل هدف سموحة الثاني اللاعب محمود صابر في الدقيقة 75.

وشهدت الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع طرد خالد الإخميمي لاعب غزل المحلة لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

تشكيل سموحة أمام غزل المحلة

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: عبدالرحمن عامر.مصطفى ميدو. محمد ربيعة. محمد كناريا

خط الوسط: محمود صابر . دكوا دودو. عبد الكبير الوادي. أبو بكر ليادي

خط الهجوم: حسام حسن.صامويل امادي

تشكيل غزل المحلة أمام سموحة

ترتيب غزل المحلة وسموحة

وبتلك النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.

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