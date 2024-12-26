بونجاح يقترب من الأهلي، الأحمر يتوصل إلى اتفاق مع المهاجم الجزائري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات صفقة انتقال الجزائري بغداد بونجاح إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر: "إن الأهلي توصل إلى اتفاق مع بغداد بونجاح؛ للانضمام إلى القلعة الحمراء وذلك بعد إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب".

وواصل: “الأهلي أنهى اتفاقه مع المهاجم الجزائري على أن ينضم إلى الفريق، سواء خلال يناير المقبل أو خلال فترة كأس العالم للأندية”.

وأشار إلى أن الساعات القليلة الماضية من الممكن أن تشهد الإعلان الرسمي من جانب الأهلي عن صفقة بغداد بونجاح.

ماذا قدم بغداد بونجاح خلال مسيرته بعد اقترابه من الأهلي؟

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن بغداد بونجاح شارك مع فريق الشمال خلال الموسم الحالي حتى الآن في 15 مباراة في جميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 13 هدفا، بينما تمكن من صناعة 6 أهداف.

وطوال مسيرته في الملاعب، لعب بغداد بونجاح في 350 مباراة مع جميع الفرق التي لعب لها، بواقع 29180 دقيقة تمكن المهاجم الجزائري خلالها من تسجيل 263 هدفا، كما نجح في تقديم 93 تمريرة حاسمة لزملائه.

أما على المستوى الدولي، فإن بغداد بونجاح شارك مع منتخب الجزائر في 72 مباراة، أحرز خلالها 30 هدفا.



القيمة السوقية لـ بغداد بو نجاح

وتبلغ القيمة التسويقية لبغداد بونجاح نحو 2,8 مليون يورو ويعتبر مبلغ مالي كبير حال تعاقد الاهلي معه.

ويُعد بغداد بونجاح أحد أبرز المهاجمين في الدوري القطري، حيث تألق مع نادي الشمال خلال الموسم الحالي وتصدر قائمة الهدافين بفضل قدراته التهديفية المميزة.

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