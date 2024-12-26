الكاف يخطر بيراميدز بموعد مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة بيراميدز والترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

وتقرر أن يحل الترجي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء يوم الأحد ٥ يناير المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات في المجموعة الرابعة في دوري ابطال افريقيا

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

وفاز فريق الترجي التونسي بمباراة الذهاب بثنائية نظيفة، لذلك يسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للثأر من تلك الهزيمة وخطف صدارة المجموعة الرابعة منه.

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال

الترجي 7 نقاط

بيراميدز 4 نقاط

ساجرادا 2 نقاط

دجوليبا 2 نقاط

مواعيد جولات بيراميدز الثلاث المتبقية بدوري أبطال أفريقيا

وتقرر أن تكون المباريات الثلاثة على النحو التالي:

* الجولة الرابعة: بيراميدز * الترجي التونسي.. يوم الأحد 5 يناير.. الساعة 6 مساء.. استاد الدفاع الجوي

* الجولة الخامسة: ساجرادا الأنجولي * بيراميدز .. يوم السبت 11 يناير.. الساعة 6 مساء.. استاد 11 نوفمبر بعاصمة أنجولا لواندا

* الجولة السادسة: بيراميدز * دجوليبا المالي.. يوم السبت 18 يناير.. الساعة 9 مساء.. استاد الدفاع الجوي

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