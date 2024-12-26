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غزل المحلة يحل ضيفا على سموحة في الدوري الممتاز

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

يحل نادي غزل المحلة ضيفًا على منافسه سموحة، اليوم الخميس، في اللقاء المقرر أن يجمع بين الفريق على “إستاد الإسكندرية ” في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة  الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة غزل المحلة وسموحة 

 ويدخل نادي غزل المحلة بقيادة مدربه شوقي غريب المباراة مستهدفا تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط وذلك لمصالحة جماهيره والعودة لمسار الانتصارات بعد التعادل في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري سلبيًّا بدون أهداف. 

بينما يأمل فريق سموحة في تحقيق نتيجة إيجابية لكسر سلسلة النتائج السلبية التي تلازم الفريق خلال مبارياته الأخيرة، حيث لم يتمكن الفريق السكندري من تحقيق الفوز خلال الأربع مباريات الأخيرة له في جميع المسابقات.      

حكام مباراة غزل المحلة وسموحة 

ترتيب غزل المحلة وسموحة  

ويحتل فريق غزل المحلة  المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط. 

 

موعد مباراة غزل المحلة وسموحة والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي  غزل المحلة مع نظيره سموحة، اليوم الخميس، على إستاد الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساء.  

وتنقل مباراة غزل المحلة وسموحة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

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