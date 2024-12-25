موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي مساء غد الخميس علي ستاد “ برج العرب ” ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

و يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي وذلك عقب ختام الفريق استعداداته للمباراة اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر وذلك قبل السفر إلى برج العرب استعدادا للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات فى الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

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