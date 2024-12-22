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رياضة

المصري يبدأ استعداداته لموقعة الأهلي في الدوري الممتاز (صور)

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

استانف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الأحد تدريباته على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة السادسة من الدوري الممتاز، والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

 

 

 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

 

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي والأهلي في الـ 8 مساءً الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.  

 

المصري ضد حرس الحدود

واكتفى فريقا حرس الحدود والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على استاد السويس الجديد، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

موقف المصري في الدوري 

 

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.

 

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