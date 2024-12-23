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رياضة

كولر يستقر على إعادة إمام عاشور لتشكيل الأهلي الأساسي أمام المصري

إمام عاشور
إمام عاشور

أستقر مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إعادة إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق إلى التشكيل الأساسي للأهلي في مباراته أمام المصري البورسعيدي والمقرر لها في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان إمام عاشور بدء مباراة الأهلي وشباب بلوزداد على مقاعد البدلاء قبل أن يحل بديلا لزميله خالد عبد الفتاح في الدقيقة 46.

 

ويبدأ الأهلي استعداداته اليوم دون راحة بعد الفوز أمس على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد بدوري الأبطال، وذلك تأهبًا لمواجهة المصري الخميس المقبل على ستاد برج العرب ضمن منافسات دوري نايل.

ويخوض لاعبو الأهلي الذين شاركوا فى مباراة شباب بلوزداد أمس مرانًا استشفائيًّا على أن يخوض باقي اللاعبين مرانًا قويًّا على ملاعب النادي بمدينة نصر.

موعد مباراة الأهلي والمصرى والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس القادم على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير في الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

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