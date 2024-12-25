4 لاعبين بقائمة الراحلين عن الأهلي في يناير، حارس الأحمر على رادار ناد فرنسي، عرض مغربي يستهدف ثنائي هجوم الفريق، وكهربا يطلب الرحيل رسميا ويرفض العروض المحلية

تتزايد الأحاديث عن الوافدين والراحلين من كل ناد، مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل وخلال هذه الفترة تبادر الفرق للتعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم المراكز التي يحتاجونها، وهناك فرق أخرى تسعى للتخلص من لاعبين نظرا لعدم الحاجة الفنية لخدماتهم.

النادي الأهلي

ومن المتوقع أن يشهد الميركاتو الشتوي داخل النادي الأهلي رحيل عدة لاعبين عن صفوف القلعة الحمراء الذي يعد على رأسهم محمود كهربا لاعب الفريق الذي أصبح قريب للغاية من مغادرة النادي في الفترة المقبلة.

عرض فرنسي لضم حمزة علاء

ويستهدف فريق جرونوبل الفرنسي صاحب المركز الـ12 في دوري الدرجة الثانية الفرنسي ضم حمزة علاء حارس الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب تقارير فرنسية.

وأوضح تقرير لموقع فوت ميركاتو أن نادي جرونوبل يرغب في ضم حمزة علاء بعد مراقبته خلال الشهور الأخيرة.

وذكر التقرير أن حمزة علاء لفت أنظار النادي الفرنسي خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي بأولمبياد باريس الصيف الماضي.

وأضاف التقرير أن نادي جرونوبل بصدد اتخاذ خطوات رسمية من أجل ضم الحارس المصري البالغ من العمر 23 عامًا.

ثنائي الأهلي على رادار الوداد المغربي

وقال مصدر داخل الأهلي إن بيرسي تاو لاعب الفريق يقترب من الرحيل إلى الدوري المغربي في يناير القادم وتحديدا إلى الوداد المغربي.

وأوضح أن هناك جلسة سوف تجمع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي واللاعب الأسبوع القادم من أجل الاتفاق على صيغة رحيل اللاعب إلى الوداد المغربي في يناير قبل انتهاء عقده بـ 6 أشهر.

كما ارتبط اسم الجناح المغربي رضا سليم لاعب الأهلي بالانتقال إلي فريق الوداد وذلك بعدما تلقي عرضا من النادي المغربي للانضمام إلي صفوفه علي سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

كهربا يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل

وطلب محمود كهربا لاعب الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء بشكل رسمي، وذلك خلال حديث اللاعب مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، عقب أزمة اللاعب مع الجماهير في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة.

وعلمت فيتو أن كهربا يمتلك ثلاثة عروض تصل بشكل رسمي قريبا إلى الأهلي من أندية ليبية وقطرية وعراقية.

كهربا يرفض العروض المحلية حال رحيله عن الأهلي

واقترب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بقوة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك عقب أزمة اللاعب مع الجماهير في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة.

ورفض محمود كهربا مناقشة أي عروض للانتقال إلى أندية محلية داخل الدوري المصري، حيث يفضل اللاعب الاحتراف الخارجي خاصة لامتلاكه عدة عروض من بعض الدوريات العربية للحصول على خدماته.

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