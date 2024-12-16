أخبار الحوادث اليوم،اقتحام جزيرة أسيوط واشتباكات عنيفة مع الشرطة، حادث تصادم بطريق بنها - المنصورة، إحالة راقصة شهيرة إلى الجنايات، تأييد حكم إعدام المتهم بقتل جواهرجي

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

شهدت جزيرة أسيوط، اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال اقتحام أخطر البؤر لتجارة المخدرات بنطاق أسيوط.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط 1,25 طن من المواد المخدرة المتنوعة وعدد من الأسلحة النارية وقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المدير المسئول عن مصنع " دون ترخيص" لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية مجهولة المصدر بالمنوفية.

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حادث تصادم بطريق بنها _ المنصورة.. تم نقل المتوفين إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما (27500 علبة سجائر"مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا").

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على 3 تشكيلات عصابية وعاطل لسرقة الدراجات النارية والهواتف بمناطق الشرابية والمطرية والدرب الأحمر.

نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي.

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم محمد الميهى، وعضوية المستشارين هشام محمود صبحى وعبدالله سلام، برفض استئناف المتهم بقتل جواهرجى داخل محله فى بولاق أبو العلا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل جواهرجى بولاق"، وتأييد حكم معاقبته بالإعدام شنقا بعد إحالة أوراقه لفضيلة المفتي.

أحال المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، تحت إشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، الراقصة “س” بطلة فيديوهات الساحل الخادشة للحياء إلى المحاكمة الجنائية.

طرحت بوابة مرور مصر، لوحات معدنية مميزة جديدة تدخل المنافسة تصل سعرها قرابة المليون جنيه.

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بتأييد القرار الصادر من النائب العام، بمنع تيك توكر شهيرة وزوجها وابنهما من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك المصرية، على ذمة التحقيقات في ارتكابهم جريمة غسل أموال.











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