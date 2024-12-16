ضبط 3 ملايين قرص دوائي مجهول المصدر داخل مصنع مكملات غذائية بالمنوفية

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المدير المسئول عن مصنع " دون ترخيص" لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية مجهولة المصدر بالمنوفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية - كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) بإنتاج مكملات غذائية مستخدمًا خامات "مجهولة المصدر" وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعُثر بداخل المصنع على (3 ملايين قرص دوائى "مختلف الأنواع" مجهولة المصدر – 300 شريط دوائى "مجهول المصدر" - 9160 عبوة مكملات غذائية "منتج نهائى" مدون عليها بيانات وهمية غير مسجلة – 658 كيلو جرام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر – 350 لتر مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل بدون بيانات أو مستندات دالة على مصدرها – 150 كيلو جرام ألوان سائلة بدون بيانات أو مستندات - 4 عبوات مستخلص نكهات مختلفة "مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر - 1000 كبسولة فارغة مُعدة للتعبئة – 20000 عبوة فارغة مستلزمات تعبئة – 1,500 طن أكياس فارغة "مستلزمات تعبئة – خط إنتاج "10 ماكينات تعبئة وتغليف").



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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