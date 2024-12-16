الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 ملايين قرص دوائي مجهول المصدر داخل مصنع مكملات غذائية بالمنوفية

ضبط مصنع مكملات غذائية
ضبط مصنع مكملات غذائية بدون ترخيص بالمنوفية

 ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المدير المسئول عن مصنع " دون ترخيص" لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية مجهولة المصدر بالمنوفية.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية - كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) بإنتاج مكملات غذائية مستخدمًا خامات "مجهولة المصدر" وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 

شهادات مضروبة للبيع، ضبط كيان تعليمي غير مرخص للنصب على المواطنين بالظاهر

ضبط 15 طن دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعُثر بداخل المصنع على (3 ملايين قرص دوائى "مختلف الأنواع" مجهولة المصدر – 300 شريط دوائى "مجهول المصدر" -  9160 عبوة مكملات غذائية "منتج نهائى" مدون عليها بيانات وهمية غير مسجلة – 658 كيلو جرام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر – 350 لتر مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل بدون بيانات أو مستندات دالة على مصدرها – 150 كيلو جرام ألوان سائلة بدون بيانات أو مستندات - 4 عبوات مستخلص نكهات مختلفة "مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر - 1000 كبسولة فارغة مُعدة للتعبئة – 20000 عبوة فارغة مستلزمات تعبئة – 1,500 طن أكياس فارغة "مستلزمات تعبئة – خط إنتاج "10 ماكينات تعبئة وتغليف").
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الإدارة العامة لشرطة التموين التجارة الداخلية الأمن الاقتصادي التموين والتجارة الغش والتدليس المكملات الغذائية

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق بنها - المنصورة (صور)

سقوط 3 عصابات وعاطل لسرقة الدراجات النارية والهواتف في القاهرة

شهادات مضروبة للبيع، ضبط كيان تعليمي غير مرخص للنصب على المواطنين بالظاهر

ضبط عاطلين بحوزتهما 27 ألف علبة سجائر مهربة في مطروح

تحرير 1184 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

ضبط 15 طن دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

الأكثر قراءة

سيارات إسعاف ومطافئ ومصابين، ماذا حدث داخل مدرسة هشام شتا بالجيزة؟ (صور)

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

نواب يرفضون قرضًا بـ2 مليار دولار: ارحموا الشعب من القروض

أول تصريح منسوب للأسد بعد هروبه من سوريا

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك

أخبار الأهلي، جلسة معلول وتأمين خليفة كولر وتحرك جديد لضم تريزيجيه

كيف دافع وزير المالية عن الحكومة بعد هجوم النواب بسبب الاقتراض؟

بعد رفع العلم الأمريكي فوق مدينة كوباني، ما هي عين العرب وأهميتها للفصائل الكردية؟

منوعات

المزيد

وول ستريت: إيلون ماسك لا يستطيع الوصول للبيانات السرية الخاصة بشركة SpaceX

بعد عقود من الثبات، تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين 16-12-2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين 16-12-2024

أسعار الشوفان اليوم الإثنين 16- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من 240 لـ 395 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المأذون في المنام وعلاقته بالترقية في العمل قريبًا

أسماء سورة المرسلات وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

محمد سيد طنطاوي يوضح دلائل وجوب إخلاص العبادة لله

المزيد
الجريدة الرسمية