لوحات معدنية مميزة جديدة تدخل المنافسة، والأسعار تصل لنصف مليون جنيه

طرحت بوابة مرور مصر، لوحات معدنية مميزة جديدة تدخل المنافسة تصل سعرها قرابة المليون جنيه.

وجاء أبرز اللوحات المعدنية المميزة المطروحة: لوحة معدنية مميزة" م ر ع 1" بسعر 375 ألف جنيه، لوحة معدنية “ ج ن د 111” بسعر 185 ألف ويتنافس عليها 3 أشخاص، لوحة معدنية “ ب و1” بسعر 500 ألف جنيه، لوحة معدنية " هـ هـ 3" بسعر 480 ألف جنيه ويتنافس عليها شخصان.

لوحات معدنية مميزة جديدة تدخل المنافسة والأسعار تصل لـ نصف مليون جنيه

وحول مزايا الحصول على اللوحات المعدنية المميزة، يقول مصدر أمنى، يحصل الراسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أى مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.

ونوه المصدر إلى خضوع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة اللوحات المعدنية المميزة، لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية ولا تحصل على أى استثناء بالمرور.

وحول المسموح له استخدام اللوحات المعدنية المميزة؛ أوضح المصدر، أن حق استخدام كافة الأسماء والعلامات التجارية وأسماء وعلامات الخدمات وأسماء المقتنيات والشعارات والصور تعود إلى من له حقوق الملكية الفكرية دون غيرهم، وتحكم هذه الوثيقة كافة جوانب اتفاقية التسجيل المبرمة بين مختلف الأطراف، ومن حق إدارة الموقع إلغاء المزاد على اللوحة إذا لم تصل إلى حد الترسية المطلوب.

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