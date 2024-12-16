سقوط 3 عصابات وعاطل لسرقة الدراجات النارية والهواتف في القاهرة

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على 3 تشكيلات عصابية وعاطل لسرقة الدراجات النارية والهواتف بمناطق الشرابية والمطرية والدرب الأحمر.

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بالمديرية من ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلان "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقات هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "المغافلة"بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهما (4 هاتف محمول "مجهولة المصدر").

سرقة الدراجات النارية والهواتف في القاهرة

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات من متحصلات وقائع السرقة.



كما تم ضبط تشكيل عصابي ضم (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.



وتم ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها داخل ورشة خاصة بأحدهم.



كما ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لمزاولته نشاطًا إجراميًّا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.