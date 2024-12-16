الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط 3 عصابات وعاطل لسرقة الدراجات النارية والهواتف في القاهرة

حبس،فيتو
حبس،فيتو

ألقى  رجال المباحث بالقاهرة، القبض على 3 تشكيلات عصابية وعاطل لسرقة الدراجات النارية والهواتف بمناطق الشرابية والمطرية والدرب الأحمر.

 

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بالمديرية من ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلان "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقات هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "المغافلة"بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهما (4 هاتف محمول "مجهولة المصدر").

 

 سرقة الدراجات النارية والهواتف في القاهرة 

 

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات  من متحصلات وقائع السرقة. 

كما تم ضبط تشكيل عصابي ضم (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية.

تحرير 1184 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

ضبط 15 طن دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3  وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها. 

وتم ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

 

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها داخل ورشة خاصة بأحدهم.  


كما ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة  قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لمزاولته نشاطًا إجراميًّا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة.

 

 وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على  النيابة العامة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الدراجات النارية الدرب الأحمر أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة الشرابية ضبط تشكيل عصابي شرطة مدينة نصر

مواد متعلقة

ضبط 15 طن دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

لوحات معدنية مميزة جديدة تدخل المنافسة، والأسعار تصل لنصف مليون جنيه

حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية متحركة بشارعي التحرير وفيصل وكوبري 15 مايو ومحور صفط اللبن

ضبط 5 تشكيلات عصابية وفحص 74 من سائقي السيارات للكشف عن المخدرات

حبس 4 تجار مخدرات بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار

تحرير 7 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات

الأكثر قراءة

نواب يرفضون قرضًا بـ2 مليار دولار: ارحموا الشعب من القروض

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

كل ما تريد معرفته عن مقر القيادة الاستراتيجية تزامنًا مع اجتماع السيسي وقادة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

النواب يناقش اتفاقية قرض بـ 2 مليار دولار

زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق

تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وغزة تتصدر القمة المصرية الأردنية بالقاهرة

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

هزيمة مرشحة عربية الأصل بمسابقة ملكة جمال فرنسا

عودة الجدل حول اغتيال لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

المزيد

خدمات

المزيد

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

عباد الشمس يسجل 120 جنيها للتر، أسعار الزيت صباح اليوم الإثنين 16-12-2024 بالأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2024 ببداية التعاملات

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أحدث إحصائية لأعداد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المعارج وسبب التسمية وفضلها والأحاديث الواردة فيها

علامات الساعة الكبرى، أوصاف المسيح الدجال كما وردت في السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية