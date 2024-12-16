إحالة راقصة شهيرة إلى الجنايات بسبب فيديوهات مخلة

أحال المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، تحت إشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، الراقصة “س” بطلة فيديوهات الساحل الخادشة للحياء إلى المحاكمة الجنائية.

وتضمنت مذكرة الإحالة تهمة تعاطي مواد مخدرة، وتم تقديمها الى محكمة الجنايات، كما قررت النيابة نسخ صورة من القضية، وإحالة المتهمة بها إلى المحكمة الاقتصادية، في جرائم التحريض على الفسق والفجور وتعمد إثارة الغرائز والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري.

وكانت النيابة أمرت بعرض الراقصة “س” على مصلحة الطب الشرعي؛ لسحب عينة من دمائها وإجراء تحليل مخدرات لها، بعد ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزتها، أثناء إلقاء القبض عليها فى محل سكنها بمدينة الشيخ زايد.

وحرزت النيابة المواد المخدرة المضبوطة، وقررت إرسالها إلى المعامل الكيماوية لفحصها، وبيان ماهيتها وإدراجها في جدول المخدرات من عدمه، وأمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد بإخلاء سبيل الراقصة “س”، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه في اتهامها بنشر الفسق والتحريض عليها من خلال مقاطع فيديو في الساحل الشمالي.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن ملابسات ضبط الراقصة “س”، على خلفية التحريض على الفسق والفجور وتعمد إثارة الغرائز والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري.

وقالت التحريات إن الراقصة س تعمدت التعرى خلال مقاطع فيديو أظهرت فيها مفاتنها بملابس عارية، ونشرت مقاطع الفيديو والصور على صفحات منصات التواصل الاجتماعي تستعرض خلالها أجزاء من جسدها خلال وصلات رقص.

وأشارت التحريات إلى أن الراقصة متهمة بالتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري وتعمد إثارة الغرائز، حيث رصد أجهزة الوزارة نشاطها واستصدرت إذنا من النيابة العامة بضبطها واحضارها ثم تم القبض عليها في الشيخ زايد.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بأن الراقصة “س” نشرت مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على خدش الحياء العام والفسق والفجور، وأحيت حفلات رقص في الساحل الشمالي بشكل خليع ومثير للغرائز.

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