شهادات مضروبة للبيع، ضبط كيان تعليمي غير مرخص للنصب على المواطنين بالظاهر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخص لإدارته كيان تعليمي " دون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة الظاهر.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة (أحد الأشخاص) كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة الظاهر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الكيان، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" واستمارات تسجيل منسوب صدورهما للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

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