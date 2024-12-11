الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأييد قرار منع تيك توكر شهيرة من التصرف في أموالها

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأييد قرار النائب العام بمنع إحدى التيك توكر من التصرف في أموالها على خلفية إدانتها في بعض القضايا.

وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية قضت الأربعاء 7 فبراير الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من المتهمة، على حكم حبسها 3 سنوات، وتغريمها 100 ألف جنيه، وقررت تغريمها 300 ألف جنيه.

ضبط تيك توكر شهيرة  بتهمة نشر الفسق والفجور

واتهمت النيابة في أمر الإحالة، المتهمة وآخرين بنشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات أظهرت فيها مفاتنها لجلب المشاهدات والعائد المادي لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت المتهمة الأولى بقصد العرض صورًا خادشة للحياء بأن بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تيك توك، إنستجرام) صورًا ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها؛ من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

وأكدت التحقيقات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجر مقابل ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة النائب العام التيك توكر المحكمة الإقتصادية

مواد متعلقة

غدا، محاكمة هدير عبدالرازق بتهمة التحريض على الفسق والفجور

تجديد حبس التيك توكر وحش الكون 15 يوما بتهمة التحريض على الفسق

إخلاء سبيل الراقصة صوفيا لورين في قضية التحريض على الفسق والفجور

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الفتح السعودي يرسل للزمالك قيمة الشرط الجزائي بعقد جوميز

تعرف على المدرب الأقرب لتدريب الزمالك بعد رحيل جوميز

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

الفصائل المسلحة في سوريا تحرق قبر حافظ الأسد باللاذقية (فيديو)

وجَّه رسالة قوية لنتنياهو، توفيق عكاشة يكشف مصير سوريا ومخطط إسرائيل القادم بدولة عربية

اتحاد الكرة يقبل استقالة لجنة الحكام ومسئول مؤقت لحين تعيين خبير أجنبي

1628 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في الصاغة

منوعات

المزيد

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والمرجان والسبيط في سوق العبور

سعر الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 في الأسواق

وزير العمل يُعلن عن وظائف جديدة في السعودية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

المزيد

انفوجراف

مفقودون ووفيات وناجون ومشاهد إنسانية.. ماذا حدث في حادث غرق ميكروباص الإبراهيمية؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

علينا ألا نبرر أخطاءنا، علي جمعة: إصلاح النفس أولى من الانغماس في أمر العامة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية