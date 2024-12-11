تأييد قرار منع تيك توكر شهيرة من التصرف في أموالها

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأييد قرار النائب العام بمنع إحدى التيك توكر من التصرف في أموالها على خلفية إدانتها في بعض القضايا.

وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية قضت الأربعاء 7 فبراير الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من المتهمة، على حكم حبسها 3 سنوات، وتغريمها 100 ألف جنيه، وقررت تغريمها 300 ألف جنيه.

ضبط تيك توكر شهيرة بتهمة نشر الفسق والفجور

واتهمت النيابة في أمر الإحالة، المتهمة وآخرين بنشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات أظهرت فيها مفاتنها لجلب المشاهدات والعائد المادي لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت المتهمة الأولى بقصد العرض صورًا خادشة للحياء بأن بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تيك توك، إنستجرام) صورًا ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها؛ من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

وأكدت التحقيقات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجر مقابل ذلك.

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