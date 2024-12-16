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حوادث

تأجيل دعوى إلغاء قرار حل حزب الدستور

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس حزب الدستور السابق بقرار من لجنة الأحزاب السياسية ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية بخلو منصب رئيس الحزب لجلسة 17 فبراير المقبل. 

وكانت محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل نظر الدعوى انتظارا لتقرير هيئة مفوضي الدولة للبت في الموضوع، من الناحية القانونية.

 

بقرار من لجنة الأحزاب السياسية

 وكانت جميلة إسماعيل رئيس  حزب الدستور، المزال صفتها بقرار من لجنة الأحزاب السياسية، أعلنت في وقت سابق أن حزب الدستور صدر ضده قرار يفيد بشكل "ضمني"  حل الحزب،  بحسب وصفها.

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