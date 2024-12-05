الخميس 05 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالأسلحة النارية فى البحيرة

ضبط تشكيل عصابى للإتجار
ضبط تشكيل عصابى للإتجار بالأسلحة النارية فى البحيرة

 تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط عنصرين إجراميين بالبحيرة بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وبحوزتهما عدد من الأسلحة النارية.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة دمنهور)؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذان من دائرة القسم محل سكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 

 

القطع المضبوطة بحوزة عصابة الاتجار بالأسلحة النارية فى البحيرة 

 وتم ضبطهما المتهمين وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (عدد 9 قطع  أسلحة نارية عبارة عن " 2 بندقية خرطوش، 7 فرد خرطوش، عدد من الطلقات)،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

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جاء ذلك  فى إطار  جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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