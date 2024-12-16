ضبط 1.2 طن مخدرات، مقتل 3 عناصر إجرامية والقبض على 22 آخرين في مواجهات مع الشرطة (صور)

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط 1,25 طن من المواد المخدرة المتنوعة وعدد من الأسلحة النارية وقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بقيام ( عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وقيامهم بإستغلال قطعة أرض زراعية بإحدى الجزر النيلية لزراعة المواد المخدرة.



ضبط 1.2 طن مخدرات ومصرع 3 عناصر إجرامية



وعقب وصول القوات بادرت تلك العناصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع عنصرين إجراميين وضُبط بحوزتهم ( كميات كبيرة من مخدرات " الحشيش- البانجو - الشابو " – بذور البانجو – عدد من الأسلحة النارية.

كما تم ضبط وإزالة 6 الآف شجرة لنباتات "الأفيون والبانجو" بقطعة الأرض





وإستكمالًا لجهود الضبط تم إستهداف بؤر إجرامية بمحافظات (الإسكندرية – القليوبية - الإسماعيلية – الدقهلية ) مما أسفر عن ضبط (22 عنصرًا إجراميًا) بينما لقى أحد العناصر مصرعه بالدقهلية بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وبلغ إجمالى المواد المخدرة المضبوطة ( أكثر من نصف طن من مخدر الحشيش - نصف طن من مخدر البانجو – كمية كبيرة من مخدرات " هيدرو – هيروين – شابو - الأقراص المخدرة" – 23 سلاح نارى متنوع - عدد من الطلقات النارية ).



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ ( 55 مليون جنيه).. لتسجل بذلك الأجهزة الأمنية نجاحات متواصلة فى التصدى لكافة الجرائم وضبط مرتكبيها لبسط الأمن والإستقرار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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