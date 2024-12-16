الإثنين 16 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 1.2 طن مخدرات، مقتل 3 عناصر إجرامية والقبض على 22 آخرين في مواجهات مع الشرطة (صور)

مخدرات
مخدرات

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط 1,25 طن من المواد المخدرة المتنوعة وعدد من الأسلحة النارية وقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

 

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بقيام ( عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وقيامهم بإستغلال قطعة أرض زراعية بإحدى الجزر النيلية لزراعة المواد المخدرة.
    

ضبط 1.2 طن مخدرات ومصرع 3 عناصر إجرامية 


 وعقب وصول القوات بادرت تلك العناصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع عنصرين إجراميين وضُبط بحوزتهم ( كميات كبيرة من مخدرات " الحشيش- البانجو - الشابو " – بذور البانجو – عدد من الأسلحة النارية.

كما تم ضبط وإزالة 6 الآف شجرة لنباتات "الأفيون والبانجو" بقطعة الأرض 
   

 

  
وإستكمالًا لجهود الضبط تم إستهداف بؤر إجرامية بمحافظات (الإسكندرية – القليوبية - الإسماعيلية – الدقهلية ) مما أسفر عن ضبط (22 عنصرًا إجراميًا) بينما لقى أحد العناصر مصرعه بالدقهلية بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وبلغ إجمالى المواد المخدرة المضبوطة ( أكثر من نصف طن من مخدر الحشيش - نصف طن من مخدر البانجو – كمية كبيرة من مخدرات " هيدرو – هيروين – شابو - الأقراص المخدرة" – 23 سلاح نارى متنوع - عدد من الطلقات النارية ).

 

  
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ ( 55 مليون جنيه).. لتسجل بذلك الأجهزة الأمنية نجاحات متواصلة فى التصدى لكافة الجرائم وضبط مرتكبيها لبسط الأمن والإستقرار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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