حيثيات تأييد منع تيك توكر شهيرة من التصرف في ممتلكاتها: متورطة في جرائم غسيل أموال

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بتأييد القرار الصادر من النائب العام، بمنع تيك توكر شهيرة وزوجها وابنهما من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك المصرية، على ذمة التحقيقات في ارتكابهم جريمة غسل أموال.

المتهمة أنشأت صفحات واستخدمت مفاتنها لاستقطاب زبائنها

وجاء في الحيثيات أن واقعات الطلب تتحصل فيما شهد به العقيد سيد عبد الغفار المفتش بالإدارة العامة لـ حماية الآداب بالتحقيقات أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهمة بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وانستجرام وفيس بوك وتيك توك لبث مقاطع فيديو تظهر فيها مفاتنها ويتخللها ألفاظ وإشارات جنسية لاستثارة زائري الصفحات للحصول على مبالغ مالية من تلك التطبيقات بالمخالفة للقانون، ونفاذا لإذن النيابة العامة فقد تمكن من ضبطها وعثر بحوزتها على كارت فيزا صادر من البنك الأهلي وعدد أثنين كارت آخرين صادرين من بنك مصر لحسابات خاصة بها، وقوائم شراء مصوغات ذهبية ودفتر شيكات خاص بها صادر من بنك مصر وعقد إيجار لمحل ضبطها باسمها.

وبمواجهة المتهمة قررت أن جميع ما تقدم من حصيلة نشاطها، وأنها لجأت إلى غسل تلك الأموال بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وأنها قامت بشراء 2 وحدة سكنية في حلوان باسم زوجها وكذلك شراء سطح العقار ذاته باسم زوجها، كما قامت بشراء مشغولات ذهبية عبارة عن 5 غوايش وانسيال وخاتم وسلسلة، وقامت بإخفاء مبالغ مالية متحصلة من نشاطها بالبنوك باسمها واسم زوجها وابنهما القاصر.

المتهمة غسلت الأموال في شقق ومشغولات ذهبية

وأضافت الحيثيات أن هشام فتحي رئيس اللجنة المشكلة من البنك المركزي شهد بأن المتهمة تتعامل مع بنك مصر، وتتمثل التحويلات الخاصة بها في مبلغ 301755 جنيها مصريا وارد في 18 تحويل من google Ireland limited خلال الفترة من 24 يناير 2022 حتى 22 فبراير 2023، ومبلغ 126806 جنيهات المعادل لمبلغ 5844 دولارا في 3 تحويلات من ذات الموقع سالف الذكر خلال الفترة من 24 أكتوبر 2022 حتى 22 ديسمبر 2022، وتم سحب هذه المبالغ من ماكينات البنك atm، ليصبح إجمالي الأرصدة الدائنة مبلغ 58000 جنيه مصري في 1 مارس 2023 ووجود شبهه لارتكابها غسل أموال.

واعترفت المتهمة في التحقيقات بإنشائها للصفحات السالف بيانها بمسميات لبث مقاطع فيديو لها وهي ترتدي ملابس تثير الغرائز بهدف الحصول على الأموال.

وأشارت الحيثيات أنه بتاريخ 5 ديسمبر 2023 أصدر النائب العام أمر المنع من التصرف آنف البيان.

وحيث نظرت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وحضرت الممنوعة من التصرف الأولى ومعها المحامي المنتدب من المحكمة ولم يمثل باقي الممنوعين من التصرف، وطلب الدفاع إلغاء القرار لكيدية الاتهام وإنكار المتحفظ عليها للتهم المنسوبة إليها، وحيث أن المادة 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانونين 36 لسنة 2014 و17 لسنة 2020 تنص على: يحكم بمصادرة الأموال والأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 3 من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتي: الأموال أو الأصول المغسولة المتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت التحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بتأييد قرار النائب العام رقم 161 لسنة 2023 منع من التصرف والصادر في القضية رقم 1384 لسنة 2023 إداري المعصرة بمنع كل من المتهمة وزوجها وابنهما من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ الكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك.

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