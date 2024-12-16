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حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق بنها - المنصورة (صور)

مصرع وإصابة 5 أشخاص
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق بنها المنصورة

 لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حادث تصادم بطريق بنها _ المنصورة.. تم نقل المتوفين إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن القليوبية بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق بنها المنصورة الجديد بالبر الشرقي، أمام قرية البقاشين دائرة مركز شرطة كفر شكر.

 وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك وسيارة نصف نقل، أمام قرية البقاشين دائرة مركز شرطة كفر شكر، علي طريق بنها المنصورة الجديد بالبر الشرقي، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة آخر، جري نقلهم لمشرحة مستشفي كفر شكر التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

 

4 جثث ومصاب حصيلة حادث تصادم بطريق بنها _ المنصورة 

وتحرر محضر بالواقعة وقام رجال المرور برفع آثار الحادث.

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