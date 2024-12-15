مصرع ثلاثيني في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل بالوادي الجديد

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه في حادث سير بالوادي الجديد، اليوم الأحد، بعد تصادم دراجته النارية بسيارة نقل على طريق غرب الموهوب.

تلقت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة أشرف محمود (38 عامًا) نتيجة الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

جرى نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، التي جرى إبلاغها بالواقعة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

وفيما جرى تحرير محضر بالحادث، تتواصل التحقيقات لمعرفة تفاصيل أكثر حول الحادث الذي أودى بحياة الشاب في لحظات.

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