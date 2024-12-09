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حوادث

حبس سيدة وعاطلين أجبروا شابًا على توقيع إيصالات أمانة بالسلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت نيابة السلام بحبس سيدة وعاطلين بتهمة التعدى على شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


ضبط سيدة وعاطلين أجبروا شابًا على توقيع إيصالات أمانة 

 كان تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عاطل بتضرره من عاطلين وسيدة “لهم معلومات جنائية”،  مقيمون بمحافظة القاهرة لقيامهم بالتعدى عليه بالسب وإكراهه على توقيع 4 إيصالات أمانة وتصويره أثناء التعدى عليه بالسب لوجود خلافات عائلية بينهم.


وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مضبوطات أبرزها  فرد خرطوش وعدد من الطلقات، سلاح أبيض.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، لسابقة قيام المُبلغ بالإستيلاء على مبلغ مالى أثناء زيارته لهم بمسكنهم، وتم بإرشادهم ضبط 4 إيصال أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه - هاتف محمول يحوى مقطع فيديو حال قيامهم بالتعدى على المجنى عليه،  وبمواجهته بما جاء بأقوالهم أنكرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام ثان مديرية أمن القاهرة

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