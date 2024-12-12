أخبار الاقتصاد اليوم: طريقة استخدام خدمة آبل باي.. ارتفاع كبير في سعر الدولار وتراجع الذهب.. والبورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات بعد خفض أسعار الفائدة

سجلت أسواق الأسهم الأوروبية تباينًا ملحوظًا خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، بعد تقلبات بين خسائر ومكاسب متواضعة في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال ختام التعاملات

وعن أن أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال ختام تعاملات اليوم الخميس؛ فهي كالأتي:

سجل مؤشر Stoxx 600 الأوروبي انخفاضًا يقدر بـ 0.75 نقطة أو بنسبة 0.14% إلى مستوى 519.20 نقطة في نهاية التعاملات.

سجل أسهم التعدين تراجعًا بنسبة 1.7% في ختام التعاملات.

منظومة ميزة الوطنية للبطاقات تطلق خدمة الدفع عبر أبل باي لعملائها بمصر

شركة بنوك مصر " EBC "، المشغل والمطور الرائد للمدفوعات الوطنية ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية "ميزة "، تطلق خدمة الدفع عبر أبل باي لعملائها بمصر، لتنتقل بمفهوم الدفع إلى مستوى جديد يتميز بالسهولة والخصوصية وبدرجة عالية من الأمان لمعاملات الشراء في المتاجر، ومن خلال الشراء عبر الإنترنت لدى مواقع التجارة الالكترونية والتطبيقات الذكية.

خدمة الدفع الأسرع والأكثر أمانا وخصوصية عن طريق هواتف iPhone وجميع أجهزة أبل بما فيها Apple Watch، وأجهزة iPad وMac

وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار حرص منظومة ميزة للبطاقات على طرح وسائل دفع أكثر أمانا وسهولة لعملاء بطاقات ميزة.

ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس بالبنك المركزي

سعر الدولار، ارتفع سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزى بنحو 19 قرشًا، في ختام تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024.

وترصد “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزى والبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.77 جنيهًا للشراء و50.91 جنيهًا للبيع.

تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد تقرير أسعار المنتجين وانخفاض أسهم التكنولوجيا

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024؛ في وول ستريت.

أبرز تحركات مؤشرات الأسهم الأمريكية

ونستعرض أبرز تحركات مؤشرات الأسهم الأمريكية، في السطور:

تراجع S&P 500 وNasdaq المركب عن مستوياتهما القياسية الجديدة مع استيعاب المستثمرين قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأكثر سخونة من المتوقع لشهر نوفمبر الماضي.

انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 0.2%.

تراجع مؤشر Nasdaq بنحو 0.4%.

هبط مؤشر Dow Jones الصناعي 30 نقطة، أو 0.1%.

قادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض، حيث تراجعت إنفيديا Nvidia ما يقرب من 2%.

كما هبطت أسهم ميتا بلاتفورمز Meta Platforms، وألفابت Alphabet، وأمازون Amazon قليلًا.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، الذي يتتبع أسعار الجملة، بنسبة 0.4% الشهر الماضي، وهو ما جاء أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم Dow Jones بزيادة 0.2% على أساس شهري.



«الطاقة الدولية» تتوقع ارتفاع إمدادات النفط خلال 2025 من خارج أوبك+

توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، أن تواجه أسواق النفط العالمية وفرةً كبيرةً في المعروض خلال العام المقبل، رغم قرار تحالف" أوبك+" الأسبوع الماضي الخاص بتأجيل زيادة الإمدادات.

توقعات بوفرة في المعروض النفطي قدرها 1.4 مليون برميل يوميًا

وبحسب التقرير الذي نشرته «بلومبرج الشرق»، توقعت أن تشهد الأسواق العالمية وفرة في المعروض النفطي تقدر بـ 1.4 مليون برميل يوميًا إذا مضى التحالف قدمًا في خططه لزيادة الإنتاج بدءًا من أبريل المقبل.

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

سجل عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا على عكس التوقعات، كما زاد عددهم في نهاية نوفمبر الماضي مقارنة ببداية العام وسط تباطؤ الطلب على العمالة.

طلبات الحصول على إعانات البطالة زادت 17 ألف طلب

وتشير بيانات وزارة العمل الأمريكية، الصادرة اليوم الخميس؛ إلى أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت 17 ألف طلب.

ووفقًا للبيانات؛ وصلت الأعداد بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 242 ألفا في الأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر الجاري.

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024



أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 55 جنيها في تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 في الصاغة.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعر الذهب في الصاغة أولًا بأول.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24، و22، و18.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4371 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3825 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3278 جنيهات.

فيتش: استمرار مصر في تطبيق الإصلاحات يجذب الاستثمارات

ترى وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» في تقرير صادر عنها أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعطي دفعة لمصر والمغرب في 2025.

استفادة مصر والمغرب من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2025

وأشارت في تقريرها وفقًا لـ «بلومبرج الشرق» إلى أن مصر والمغرب ستستفيدان من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025 مع تراجع ضغوط التمويل الخارجي.

تونس لا تزال في مواجهة تحديات كبيرة

ووفقًا للوكالة، فإن تونس لا تزال في مواجهة تحديات كبيرة في ظل احتياجاتها التمويلية المرتفعة والتوقعات بعدم توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

تبدأ من 260 جنيهًا، تعرف على أرخص أسعار الدفايات في الأسواق

أرخص أسعار الدفايات في مصر، تباينت أسعار الدفايات في المحال التجارية بالتزامن مع زيادة الإقبال على شرائها، كلما اشتدت برودة الطقس وانخفضت درجات الحرارة في فصل الشتاء، كما قدمت بعض المحال التجارية عروضا على أسعار الدفايات تصل لـ 35% على بعض العلامات التجارية.

أرخص أسعار الدفايات في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض سعر الدفايات الأرخص في المحال التجارية بمختلف أنواعها، التي يقل سعرها عن 1000 جنيه، في السطور الآتية:

أرخص أسعار الدفايات في المحال التجارية

بلغ سعر دفاية كهربائية يونايتد ناشونال 2 شمعة 600 وات نحو 260 جنيهًا. بلغ سعر دفاية كهربائية يونايتد ناشونال 2 شمعة 600 وات نحو 300 جنيه. بلغ سعر دفاية هالوجين أياكس 2 شمعة 800 وات لون رمادي نحو 350 جنيهًا. بلغ سعر دفاية هالوجين 800 وات 2 شمعة لون ابيض نحو 406 جنيهات. بلغ سعر دفاية كهربائية هاي واي 1800 وات 3 شمعات لون أسود نحو 425 جنيهًا.

البنك التجاري الدولي يقدم خدمة "APPLE PAY" لعملائه في مصر

أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي CIB) أكبر بنك قطاع خاص بمصر عن طرحه لخدمة Apple Pay، والتي تعد من أكثر الخدمات أمانًا وخصوصية لعمليات السداد والدفع من خلال التجار والتطبيقات وعبر مواقع الإنترنت.

طريقة استخدام خدمة آبل باي Apple Pay

ويمكن إتمام عملية دفع لا تلامسية عند التجار يقوم العملاء بالضغط على الزر الجانبي مرتين ثم وضع جهاز ال iPhone أوApple Watch الخاص بهم بالقرب من نقاط الدفع لإتمام معاملات الشراء بكل أمان، حيث تتم المصادقة عليها باستخدام تقنية التعرّف على الوجه (Face ID)، أو البصمة (Touch ID) أو عن طريق ادخال رمز المرور الخاص بالجهاز، بالإضافة الى رمز الأمان لمرة واحدة.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 30795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 38020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 13534 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 8575 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11735 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة.

البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة إلى 3%

قرر البنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة على تسهيلات الودائع 25 نقطة أساس إلى 3% بما يتماشى مع التوقعات.

المركزي الأوروبي يقرر خفض أسعار الفائدة

كما قرر المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة على معدل إعادة التمويل الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 3.15%، بالإضافة إلى خفض الفائدة على الإقراض بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.4%.

"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع الجنيه المصري في أوائل 2025، ويكشف أبرز الأسباب



توقعت مجموعة جولدمان ساكس، أن يرتفع الجنيه المصري في أوائل 2025 مع انحسار سلسلة من تدفقات المحافظ الموسمية، بعدما تخطى حاجز 50 جنيها أمام الدولار ليصل إلى مستوى قياسي منخفض الأسبوع الحالي.

خفض سعر الجنيه أمام الدولار

وانخفض الجنيه المصري، إلى 50.8 أمام الدولار في السوق الخارجية، اليوم الخميس، في أحدث تراجع بسلسلة من الانخفاضات المستمرة منذ ستة أسابيع تقريبًا، ويعد ذلك علامة على مرونة أكبر لسعر صرف الجنيه، الذي شهد فترات طويلة من الاستقرار بعد أن خفض البنك المركزي المصري في مارس قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل 2022.

ويرى فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "جولدمان ساكس"، أن الدافع وراء الانخفاض في ديسمبر كان الارتفاع الكبير في عمليات استرداد أذون الخزانة قصيرة الأجل التي أُصدرت في وقت سابق من هذا العام، مع اختيار المستثمرين لجني الأرباح في نهاية السنة.

وأوضح سوسة، أن هذا يؤدي إلى ترحيل أقل للمراكز، خاصة وأن وزارة المالية قاومت حتى وقت قريب رفع العائدات في المزادات بهدف إبقاء تكلفة الاقتراض منخفضة، بحسب وكالة بلومبرج.

وزير المالية: سندعم شركاءنا من القطاع الخاص لتحفيزهم على التوسع في الإنتاج

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الستة أشهر المقبلة ستشهد إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة؛ لترسيخ مسار «الثقة والشراكة والمساندة» للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جيدة فى إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث تستهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى شركائنا بمجتمع الأعمال.

نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين

قال الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة التى يرأسها المهندس أحمد السويدي، إننا نتبنى إطارًا محفزًا لمجتمع الأعمال، وأكثر استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الجذب الطوعى لممولين جدد، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط لصغار ومتوسطي الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، يسهم فى نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين.

البنك المركزي: إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات المحمول وتفعيل أبل باي

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة وتفعيل خدمة أبل باي (Apple Pay) كمرحلة أولى، وذلك كخطوة هامة نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على الهاتف المحمول في إتمام المعاملات المالية الرقمية.

إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع

وتم إطلاق الخدمة بالتعاون مع الشركات صاحبة علامة القبول الدولية (فيزا وماستركارد) ومنظومة الدفع الوطنية "ميزة" وكذا مع شركة أبل مصنعة الهواتف الذكية، وبالتنسيق مع عدد من البنوك والعديد من مقدمي تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول وكذا شركات التكنولوجيا المالية.

6 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا في 2023

شارك الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، متحدثا في فعالية إطلاق منصة تشبيك الأعمال تحت عنوان “إيطاليا تلتقي مصر Italy Meets Egypt” التي دشنها صندوق الودائع والقروض الإيطالي بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة ومكتب الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA) في القاهرة، وهيئة تنمية الاستثمارات الإيطالية في الخارج (SIMEST).



وزير الصناعة: مصر تعتز بالعلاقات الوطيدة التي تجمعها مع قطر



شارك الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور طارق على فرج الأنصاري، سفير دولة قطر الشقيقة بالقاهرة وكل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ومحمد جبران وزير العمل والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.

المشاط: تمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد جاذب للاستثمارات جزء رئيسي من رؤية الحكومة

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انعقاد منتدى الأعمال المصري البولندى، ضمن فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة، وذلك بمشاركة نحو 40 مستثمرا من البلدين وممثلي جمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرهم من مُمثلي الحكومتين والقطاع الخاص من البلدين.

ومثلت الشركات المشاركة طيفا واسعا من القطاعات من بينها الأغذية، والدواجن، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الورق، والطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية، والصناعات الهندسية، والمجال الطبي.

وشهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاق تعاون بين غرفة التجارة البولندية، وجمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، يتم بموجبها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الأعضاء، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين في مختلف المجالات الممكنة، وتشجيع وتسهيل إبرام العقود واتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي بين الشركات من البلدين، بالإضافة إلى تزويد المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أي من البلدين بالبيانات اللازمة حول القوانين والتشريعات والإعفاءات لدعم النشاط الاقتصادي بين البلدين.



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