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اقتصاد

المركزي الأوروبي يتجه لخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال 2024

البنك المركزي الأوروبي،
البنك المركزي الأوروبي، فيتو

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، اجتماعه الدوري لمراجعة أسعار الفائدة في ظل توقعات قوية بإعلان خفضها  للمرة الرابعة خلال العام 2024، على خلفية تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

 

ويتوقع كثير من المحللين خفض الفائدة الأوروبية اليوم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3 %، بحسب سكاي نيوز عربية.

المركزي الأوروبي، فيتو
المركزي الأوروبي، فيتو

سعر مرجعي لتحديد أسعار فائدة الإقراض

وتستخدم هذه الفائدة التي تحصل عليها البنوك على أموالها المودعة لدى البنك المركزي الأوروبي كسعر مرجعي لتحديد أسعار فائدة الإقراض لدى البنوك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، ولذلك تمرر هذه البنوك الانخفاض في الفائدة الرئيسية إلى عملائها في صورة خفض أسعار الفائدة على القروض والودائع، وفي حال إقراره سيكون خفض الفائدة الأوروبية اليوم هو الخفض الرابع منذ بداية العام الحالي.

 

قلق المركزي الأوروبي من ضعف اقتصاد منطقة اليورو

يأتي ذلك في ظل تزايد قلق البنك المركزي الأوروبي من ضعف اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مع احتمال نشوب نزاع تجاري عنيف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم على جميع الواردات الأمريكية بعد تنصيبه يوم 20 يناير المقبل.

 

انخفاض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف

في الوقت نفسه يتوقع البنك المركزي الأوروبي انخفاض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 % خلال العام الحالي رغم ارتفاعه في الشهر الماضي إلى 2.3 %.

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ومن المتوقع أن تكشف كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي توقعات البنك الجديدة بشأن التضخم في منطقة اليورو خلال مؤتمرها الصحفي الذي ستعقده بعد اجتماع مجلس المحافظين.

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